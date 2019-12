ESPOSITO: da possibile partente a probabile riconfermato

14 presenze collezionate in questa stagione con un gol all’attivo, decisivo ai fini del pareggio del Catania a Teramo. L’esperto difensore Andrea Esposito giocava con il contagocce nella precedente gestione Camplone, non riuscendo ad offrire sul campo garanzie adeguate, anche a seguito di problemi fisici. Avvio di stagione difficile per Esposito, in un momento in cui la cessione alla riapertura del calciomercato sembrava assai probabile.

Sembrava, appunto. Perchè la realtà dei fatti ha detto che, alla guida di Lucarelli, il calciatore classe 1986 ha cominciato a scendere in campo con regolarità migliorando sensibilmente l’affiatamento al centro della difesa con Tommaso Silvestri. Sono cresciute le prestazioni, fino ad arrivare all’importante gol di Teramo ed alla prova quasi perfetta di Catanzaro in Coppa Italia Serie C. Adesso è più facile ipotizzare la permanenza di Esposito che non il trasferimento altrove. Il giocatore, dal canto suo, non ha manifestato l’intenzione di lasciare Catania, volendo giocarsi le sue carte sotto l’Etna.

