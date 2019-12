ESCLUSIVA – Manneh, l’agente: “Ad oggi soltanto un pour parler con Lo Monaco”

L’agente Fifa Daniele Sorintano – che cura i suoi interessi insieme a ‘Jimmy’ Fontana – ha commentato l’eventualità di un rientro anticipato dal prestito di Kalifa Manneh al Catania, intervenendo ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Tutto nasce da una foto pubblicata sui social evidenziando il ritorno in Sicilia, ma era normale trattandosi di giorni festivi ed essendo suo padre siracusano. C’è stato solamente un pour parler, quando abbiamo fatto la risoluzione di Rossetti. Visti i buonissimi rapporti che mi legano a Lo Monaco, si è affrontato l’argomento. Effettivamente questo cambio di modulo di Lucarelli potrebbe, in termini di collocazione tattica, favorire un giocatore come Manneh. In ogni caso il Catania prenderà sicuramente un giocatore di fascia. Ma ripeto, è stato un pour parler. Per il momento di concreto non c’è nulla”.

“Lui, fino al 30 giugno, contrattualmente è della Carrarese ma ha pur sempre un rapporto col Catania, proprietario del cartellino. Se il Catania dovesse dirci che potrebbe far comodo il rientro anticipato di Kalifa dal prestito, con il benestare della Carrarese, potremmo riparlarne. In questi mesi ha giocato, ultimamente un pò meno per scelta tecnica, rispondendo sempre presente quando chiamato in causa. Siamo venuti a Carrara per valorizzarci. Il Catania non ha l’interesse di bruciare il ragazzo, questo è chiaro. Ad oggi Lo Monaco non mi ha detto che rientrerà anticipatamente dal prestito, ma gli scenari del mercato possono sempre cambiare. Ancora è presto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***