GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Catania, serve altro. Sostenibilità fondamentale per tutti”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli intervistato da La Gazzetta dello Sport:

“Defiscalizzazione? Bisogna fare in modo che le società arrivino fino in fondo. Non si può rinviare il problema della sostenibilità. Molto è stato fatto, ma non basta. Abbiamo sospeso il campionato proprio per questo, la vicenda conferma drammaticamente la necessità di dare sostenibilità alle società. Il Catania? Ha fatto sacrifici notevoli, ma fa capire che serve altro. Il problema delle iscrizioni è stato risolto, ma la sostenibilità è fondamentale per tutti: se non si trova una soluzione bisogna tagliare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***