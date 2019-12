Trovano conferma le indiscrezioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com. Come anticipato, il centrocampista argentino Cristian Llama è in uscita, direzione Argentina. Lo stesso calciatore rossazzurro, via social, ha pubblicato una foto che lo ritrae in festa con i compagni dopo il successo di Catanzaro e la scritta: “Sempre nel mio cuore. Grazie ragazzi”.

