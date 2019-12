SUNDAS: “Proposta d’aiuto al Catania, attendo risposte dalla dirigenza”

Curioso messaggio di Alessio Sundas, procuratore sportivo internazionale che ha dato la propria disponibilità a venire in soccorso del Catania. Ne riportiamo di seguito il contenuto:

“In questi giorni di festa, nel Catania calcio si sta vivendo un momento difficile dove la dirigenza della società etnea ha chiesto ai propri tesserati di trovarsi una nuova sistemazione vista la crisi economica che sta coinvolgendo il club siciliano. A questa lettera interviene il player’s agent internazionale Alessio Sundas dalla Florida mettendo a disposizione il suo lavoro per collaborare con il Catania calcio con la ricerca sponsor e una rosa giovane ma promettente per concludere il campionato in modo dignitoso. Ecco solo alcuni nomi che Sundas propone: Colosio, Dini, Di Virgilio, Bleon, Kondaj, Fedeli, Cuomo, Callari e tanti altri”.

“Inoltre il manager fiorentino vorrebbe rilanciare il brand Catania calcio con un merchandising di qualità con oggettistiche varie per cercare di fare cassa. L’idea sarebbe anche quella di un progetto di vivaio Nazionale per rilanciare una scuola calcio di giovani con qualità e la creazione di una squadra femminile con il supporto di atlete provenienti dagli Stati Uniti d’America. Insomma, tutte operazioni importanti che potrebbero risollevare le sorti della società siciliana. Si attendono i prossimi giorni per vedere la risposta della dirigenza del Catania all’aiuto proposto da Sundas”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***