VARGAS: l’ex Catania riparte dalla Serie C peruviana

Visibilmente appesantito nei mesi scorsi, Juan Manuel Vargas ha lavorato sodo per ritrovare efficienza fisica e, soprattutto, tornare in campo. L’ex laterale sinistro del Catania è riuscito a trovare nuova sistemazione, dopo essere rimasto inattivo per l’intero 2019. Ricomincia da un club di Serie C, il San Simón, all’età di 36 anni. “El Loco” ha firmato un contratto annuale con una squadra che fa parte della Liga Distrital de Magdalena del Mar e partecipa alla Copa Perù. Precedentemente vestiva la maglia dell’Universidad de Deportes.

