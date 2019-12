VERSO CATANZARO – CATANIA: formazione rossazzurra, quali scelte per Lucarelli?

Impegno conclusivo dell’anno solare 2019 per il Catania, che sarà di scena oggi pomeriggio a Catanzaro per la Coppa Italia di Serie C. La squadra vincente della sfida secca del “Ceravolo” affronterà la Ternana in semifinale.

Per la gara odierna, Cristiano Lucarelli potrebbe confermare gran parte dell’undici di partenza schierato domenica scorsa a Teramo, ricordando che non ci sarà l’infortunato Di Piazza, il quale ha riportato una lesione muscolare. Nel 4-2-3-1 di partenza troverebbero spazio uno tra Furlan e Martinez) in porta; Calapai (o Noce), Silvestri, Esposito e Pinto (oppure Marchese) in difesa; Biagianti e Bucolo (Rizzo e Dall’Oglio alternative) in mediana; Biondi, Mazzarani e Di Molfetta e sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Curiale. Sarno dovrebbe partire dalla panchina. Tra i calciatori indisponibili figurano Di Piazza, Lodi, Mbende, Welbeck.

Calcio d’inizio alle ore 17:30. Dirigerà l’incontro il signor Gianpiero Miele della sezione AIA di Nola, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Veronica Vettorel di Latina ed Emanuele Bocca di Caserta.

