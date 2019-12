WELBECK: permanenza o addio a gennaio? Tutto dipende da idoneità fisica

Questione molto delicata. Il 20 ottobre scorso ha disputato la sua ultima partita stagionale, scendendo in campo per 90′ contro il Bari al “Massimino”. Poi, il centrocampista Nana Welbeck è sparito dal rettangolo di gioco essendogli stati riscontrati problemi di natura cardiaca. Da allora proseguono gli accertamenti e le verifiche per capire se il ragazzo è in grado di proseguire l’attività agonistica. Al momento l’idoneità fisica non c’è, ma si renderanno necessari ulteriori controlli. Passerà da questi il futuro di Welbeck nel mondo del calcio. Gennaio sarà un mese importante anche per il Catania, che valuterà la necessità, o meno, di reperire un sostituto sul mercato.

