BAIOCCO: “Mi auguro che il gruppo interessato al Catania costruisca qualcosa di serio nel tempo”

L’ex centrocampista del Catania Davide Baiocco commenta a La Gazzetta dello Sport l’interesse manifestato da una cordata composta anche da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino per l’acquisizione del Calcio Catania:

“Felice che ci siano persone nuove interessate al Catania, la società deve essere salvata e non arrivare al default come a Palermo o come è successo a me a Perugia, Brescia o Cremona. Mi auguro che il gruppo pronto a rilevare possa costruire nel tempo, almeno un lustro, qualcosa di serio e non si fermi solo alla programmazione per un anno della prima squadra. Parlo dei giovani e del settore giovanile, del branding, nel relazionarsi con la città, insomma tutto ciò che negli ultimi anni a Catania è mancato, la programmazione seria. Oggi tutti hanno di questi problemi, eccezion fatta per le poche squadre che si dividono i soldi dei diritti televisivi. Per il resto il calcio italiano è in agonia”.

