CATANIA: Meridi e cessione club, settimana determinante

Sta per aprirsi una settimana che potrebbe determinare sviluppi importanti per quanto concerne l’attività di Meridi e la trattativa per la cessione del Calcio Catania. Trattativa che, lo ricordiamo, formalmente non è ancora partita perchè prima il Catania vuole assicurarsi che la cordata composta anche da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara offra tutte le garanzie bancarie necessarie ad avviare qualsiasi tipologia di discorso. Poi si procederà con la formulazione di una proposta d’acquisto con cifre che sembrerebbero superiori ai 30 milioni di euro, facendo i conti con i 15 milioni di debiti verso l’Erario, il mutuo di Torre del Grifo e altre somme rilevanti da corrispondere a fornitori.

Tutto questo mentre il 7 gennaio il Tribunale di Catania si pronuncerà sulla richiesta di ammissione di Meridi alla amministrazione controllata. Una soluzione, questa, che permetterebbe ai lavoratori di nutrire qualche speranza in più per il futuro con la concreta possibilità di riaprire le trattative con Apulia distribuzione nell’ambito dell’acquisizione dei supermercati a marchio Fortè. I prossimi 7 giorni potrebbero rivelarsi non decisivi ma determinanti.

