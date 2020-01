CAIATA (Pres. Potenza): “Stessi assistenti a Catania, ma è normale una cosa del genere?”

Come già riportato, sono stati designati per la partita di domenica gli stessi assistenti di Potenza-Catania, vittorioso match di Coppa Italia Serie C per i rossazzurri. Il Presidente dei lucani Salvatore Caiata non ha digerito la scelta, visto che nella gara in questione protestò piuttosto vivacemente all’indirizzo di alcune decisioni arbitrali. Adesso, secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, si è espresso così sulla designazione: “Ma è normale una cosa del genere? Scelta quantomeno inopportuna”.

