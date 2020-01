CURIOSITA’: Catania – Potenza, designati gli stessi assistenti di Coppa Italia

C’è un aspetto curioso che riguarda la designazione arbitrale di Catania-Potenza, match di campionato in programma domenica pomeriggio al “Massimino”. Con il direttore di gara Marco D’Ascanio (Ancona), gli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica, entrambi della sezione di Bari e che proprio in un precedente confronto tra Potenza e Catania, quello del 27 novembre in Coppa Italia Serie C, furono già stati designati. Nella circostanza i rossazzurri vinsero 2-1 al “Viviani”, strappando la qualificazione al turno successivo.

