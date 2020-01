CALCIOMERCATO INVERNALE SERIE C: prime ufficialità nel Girone C. Tris d’arrivi per la Reggina, il Catanzaro sfoltisce la rosa

La giostra del calciomercato ha riaperto i battenti con trattative che hanno riguardato anche il Girone C di Serie C. La Reggina capolista non ha voluto lasciare nulla al caso e si è rafforzata ulteriormente con un tris d’acquisti: il terzino sinistro Daniele Liotti dal Pisa, il centrocampista danese ex Pescara, Verona e Perugia Matti Lund Nielsen e l’attaccante ex Monopoli e Virtus Francavilla Manuel Sarao.

Il Bari ha liberato Roberto Floriano direzione Palermo, così come il Catanzaro ha deciso di sfoltire il proprio organico con le partenze di Francesco Nicastro, Alessandro Favalli e del mediano Andrea Risolo in prestito alla Virtus Francavilla, club che nei giorni scorsi ha tesserato anche il giovane scuola Empoli Manuele Castorani. La Casertana ha blindato la propria porta con l’arrivo di Michele Cerofolini in prestito dalla Fiorentina. Linfa verde anche per il Potenza che si è assicurato in giornata il centrocampista Santo D’Angelo dopo le partenze delle punte Jukic e Vuletich e del giovane Nembot, quest’ultimo rientrato per fine prestito al Benevento. Cristian Bunino è il nuovo attaccante della Viterbese, approdato a titolo temporaneo dal Pescara, mentre il Monopoli ha ceduto Mendicino al Rimini.

In questi primi giorni di mercato invernale si sono mosse anche le squadre invischiate nella lotta salvezza. La Sicula Leonzio, oltre agli arrivi di Bucolo e Lele Catania, ha riaccolto il terzino destro Damiano Lia, liberando al contempo il lituano Megelaitis in direzione Gubbio. Il Picerno ha integrato in squadra gli attaccanti Francesco Ripa e Giacomo Cecconi e i difensori Tommaso Squillace e Andrea Zaffagnini, salutando Nebil Caidi, Amilcare Fiumara e Francesco Bertolo, quest’ultimo approdato all’Avellino. Il Rieti, dopo gli addii dell’attaccante Francesco Marcheggiani e del difensore Nicolò Gigli ha preso in prestito dal Padova il centrocampista Riccardo Serena.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***