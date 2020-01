FONZO – ASSESSORE PARISI: “Persone interessate ad acquisire Catania espressione di serietà”

Ignazio Fonzo, Procuratore aggiunto di Catania, si esprime in questi termini a La Gazzetta dello Sport sull’interesse della cordata che vorrebbe acquisire le quote del Calcio Catania:

“Le persone che si sono esposte hanno un loro background sportivo e non sono certamente degli avventurieri. Pagliara e Pellegrino sono sinonimo di serietà e bontà di intenti. Come in ogni trattativa devono incontrarsi due volontà, quella di chi vuole acquistare e di chi vuol vendere”.

Dello stesso avviso è l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi. Queste le sue parole evidenziate sempre da La Gazzetta dello Sport:

“I professionisti che si stanno offrendo come promotori del cambio di proprietà, sono senz’altro espressioni di serietà e radicamento territoriale. Stiamo seguendo con attenzione i passaggi del negoziato, confidando come la svolta che abbiamo auspicato avvenga su basi solide e con sobria concretezza, fondamenta imprescindibili per salvaguardare la passione dei tifosi”.

