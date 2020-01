CATANIA – MONOPOLI: arbitra Marcenaro, i precedenti con le due squadre. Pugliesi imbattuti finora

Sarà il signor Matteo Marcenaro, della sezione AIA di Genova, l’arbitro della gara Catania-Monopoli, valevole per la 24/a giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica 2 febbraio, alle ore 15.00, allo stadio “Angelo Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Gianluca D’Elia ed Andrea Niedda, entrambi provenienti dalla sezione di Ozieri.

Marcenaro ha diretto due gare del Catania: il 4-2 esterno con la Paganese (Serie C 2018/19) caratterizzato dalla doppietta di Marotta e Curiale per i rossazzurri, le reti di Parigi e Scarpa per i padroni di casa; Virtus Francavilla 1-0 Catania, sempre nello scorso torneo di Lega Pro, deciso da un eurogol di Sarao nel finale. Monopoli imbattuto con il “fischietto” ligure. Tre precedenti: Sicula Leonzio 0-3 Monopoli (Lega Pro 2017/18), Monopoli 0-0 Juve Stabia (Serie C 2018/19) e Monopoli 3-0 Potenza in questo campionato.

