MERCATO: stavolta il Catania fa sul serio per Aloi

Mentre potrebbe essere concreto il rischio che non venga definito l’ingaggio di Luzayadio Andy Bangu, attenzione al ritorno di fiamma del Catania per Salvatore Aloi. I rossazzurri hanno manifestato interesse anche la scorsa estate ma non ci furono le condizioni per concludere positivamente la trattativa. Adesso il Catania ci riprova, considerando anche il fatto che il ragazzo sta trovando poco spazio negli ultimi mesi. Discorso avviato con il Trapani per il centrocampista classe 1996.

