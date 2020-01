CATANIA – POTENZA: arbitra D’Ascanio, precedenti sempre vittoriosi per le due squadre

Sarà il signor Marco D’Ascanio, della sezione A.I.A. di Ancona, l’arbitro della gara Catania-Potenza, valevole per la 22/a giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica 19 gennaio, alle ore 15.00, allo stadio “Angelo Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica, entrambi della sezione di Bari.

Entrambe le squadre hanno sempre incamerato i tre punti con il “fischietto” marchigiano. L’unico precedente del Catania si riferisce al confronto casalingo con la Casertana dello scorso campionato, vinto 3-0 in virtù delle reti di Carriero, Marotta e Curiale. Potenza, invece, vittorioso per 3-1 al cospetto della Virtus Francavilla (Serie C 2018/19) e 0-1 contro il medesimo avversario (Serie D 2015/16).

