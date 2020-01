GIUDICE SPORTIVO: 21/a giornata Serie C, tutte le ammende e squalifiche. Niente Catania per Emerson e Ricci

Riportiamo tutte le ammende e squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, dopo la disputa delle gare valide per la 21/a giornata di Serie C. Due assenze pesanti per il Potenza in vista di Catania: Emerson e Manuel Ricci, squalificati per un turno.

AMMENDE A SOCIETA’

€ 1.000,00 GIANA ERMINIO

€ 1.000,00 PAGANESE

€ 500,00 RIETI

€ 500,00 SAMBENEDETTESE

ALLENATORI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPUANO EZIO (AVELLINO)

INIBIZIONE DIRIGENTI

MAGALINI GIUSEPPE (L.R. VICENZA – fino al 21 Gennaio più ammenda € 500,00)

MINGUZZI VINCENZO (RIETI – fino al 21 Gennaio)

CALCIATORI – SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

QUAGLIATA GIACOMO (PRO VERCELLI)

CALCIATORI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLERI MARCO (LECCO)

DAVI’ GUIDO (MODENA)

CALCIATORI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAMBARETTI GIACOMO (GIANA ERMINIO)

MICELI MIRKO (SAMBENEDETTESE)

KRESIC ANTON (PADOVA)

BRUZZO MICHELE (PONTEDERA)

FEDATO FRANCESCO (GOZZANO)

CERNIGOI IACOPO (SAMBENEDETTESE)

PAGHERA FABRIZIO (TERNANA)

MOLERI MARCO (LECCO)

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE)

DE MARCO SIMONE (AVELLINO)

POLITO VINCENZO (CAVESE)

MAROTTA ALESSANDRO (L.R. VICENZA)

FOSSATI MARCO EZIO (MONZA)

BUZZEGOLI DANIELE (NOVARA)

LELLA NUNZIO (OLBIA)

CAMILLERI VINCENZO (PISTOIESE)

RAMOS BORGES EMERSON (POTENZA)

RICCI MANUEL (POTENZA)

BERTONCINI DAVIDE (REGGINA)

ANGHILERI MARCO (RENATE)

BANIYA RAYYAN (RENATE)

ESPOSITO MIRKO (RIETI)

VASSALLO FRANCESCO (ROBUR SIENA)

VIERO FEDERICO (TERAMO)

DEL COL MARIANO FERNANDO (VIBONESE)

BEZZICCHERI DANIEL (VITERBESE CASTRENSE)

