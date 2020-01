CATANIA – POTENZA: probabili formazioni, chance per Curiale dall’inizio

Le probabili formazioni di Catania-Potenza, match valido per la 22ª giornata del Girone C di Serie C in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

Tra le fila del Catania si prevedono soltanto due variazioni rispetto alla formazione schierata da Cristiano Lucarelli a Francavilla Fontana: Biagianti al posto dell’infortunato Dall’Oglio e Curiale per Di Piazza in avanti. Pertanto, nel 4-2-3-1 di partenza troverebbero posto Furlan in porta, Calapai, Silvestri, Esposito e Pinto in difesa, Biagianti-Rizzo coppia mediana e Barisic, Di Molfetta e Biondi a supporto di Curiale. Indisponibili Dall’Oglio, Welbeck e Noce, prima convocazione per i neo acquisti Bruno Vicente e Alessio Curcio, oltre ai giovani Orazio Di Grazia (’98) e Giulio Frisenna (’02).

Peppe Raffaele dovrebbe disporre la squadra lucana con l’abituale 3-4-3. Davanti all’ex Ioime agirebbero Sales, Giosa e Luigi Silvestri, in mezzo Viteritti, Dettori, Coppola e Panico con Isgrò, Murano e Ferri Marini a comporre il tridente offensivo. Squalificati Emerson e Ricci, tra gli indisponibili figurerebbero anche gli acciaccati França e Sepe.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

