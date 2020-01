CURIALE – DI PIAZZA: al momento più probabile la partenza del primo

Non si può escludere l’ipotesi che partano sia Matteo Di Piazza che Davis Curiale ma, attualmente, lo scenario vede l’ex punta del Frosinone avere maggiori probabilità di cessione. Per Di Piazza si sono registrati vari sondaggi da parte di club di fascia alta di Serie C. Anche Curiale è un profilo che piace. Mentre nel caso di Di Piazza la situazione è in stand-by visto che il Catania, al momento, non lo ha inserito nella lista dei partenti, per quanto concerne Curiale c’è la volontà concreta del club di collocarlo altrove e l’interesse molto concreto è quello manifestato dal Teramo. Le parti sono in contatto da diversi giorni, con l’intento di ratificare l’accordo quanto prima.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***