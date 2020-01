LODI – FORNITO: cessione vicina

Molto presto dovrebbero concretizzarsi le cessioni di Francesco Lodi e Giuseppe Fornito. Entrambi i centrocampisti non rientrano nei piani del Catania di Cristiano Lucarelli e si apprestano a cambiare casacca. Nel caso di Lodi è molto forte l’interesse della Triestina che, da giorni, tratta l’acquisto del giocatore e la fumata bianca è vicina. Per quanto concerne Fornito, invece, il Picerno è attualmente in vantaggio sul Rende ed anche in questo caso il trasferimento dovrebbe avvenire in tempi brevi.

