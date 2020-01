ESCLUSIVA: Catania, primi contatti per Saraniti

Nei giorni scorsi è arrivata la smentita del procuratore. In questi anni è stato frequentemente accostato al Catania ma, adesso, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione sarebbero stati avviati i primi contatti per l’attaccante Andrea Saraniti. Al momento il giocatore non è in uscita da Vicenza ma, qualora la società biancorossa reperisse sul mercato un sostituto all’altezza, Saraniti cambierebbe casacca. Il profilo viene tenuto in considerazione dal club rossazzurro.

