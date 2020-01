IZCO (Juve Stabia): “Qui ambiente simile a Catania”

Solo quattro presenze in questo campionato di Serie B ed una in Coppa Italia con la maglia della Juve Stabia per l’ex centrocampista e capitano del Catania Mariano Izco, il quale proverà a ritagliarsi maggiore spazio e menziona proprio la piazza rossazzurra in conferenza stampa:

“A Castellammare di Stabia ho trovato un ambiente molto simile a Catania – dice – Nelle piazze del sud Italia i tifosi sono molto caldi, anche qui c’è un ambiente bello, l’ideale per noi giocatori sudamericani”.

