ESCLUSIVA – Curcio, l’agente: “Può togliersi grandi soddisfazioni e dare tanto al Catania”

Giovanni Tateo, agente di Alessio Curcio, ha commentato ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com l’esordio in rossazzurro del suo assistito contro il Potenza:

“Curcio, come confermato anche dalle parole pronunciate dal mister, è entrato bene in partita nonostante fosse fuori dai campi di gioco da mesi. L’impatto è stato buono considerando anche che ha fatto il suo ingresso in corso d’opera, con i ritmi molto più elevati. Nell’economia del campionato Curcio può dare tanto al Catania. Il mister è contento, il ragazzo mi diceva di essersi accorto che, nel corso degli allenamenti, sentiva il mister parlare con l’allenatore in seconda sottolineando il fatto di avere dei colpi da categoria superiore. Sono dell’opinione che il ragazzo si può togliere delle grandi soddisfazioni che, alla fine, andranno anche a vantaggio del Catania”.

