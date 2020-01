ESCLUSIVA: più Barisic che Mazzarani in uscita

Dinamiche di mercato che modificano leggermente le intenzioni del Catania. Preso atto della decisione di Matteo Di Piazza di lasciare il club, adesso la società rossazzurra pare orientata a non privarsi del jolly Andrea Mazzarani, risparmiando fortemente sul monte ingaggi con il trasferimento dell’ex Lecce al Catanzaro. Per quanto concerne i movimenti in uscita relativi al reparto offensivo, si abbassano le quotazioni di Mazzarani alzandosi, invece, quelle di Maks Barisic. Da qui alla chiusura del calciomercato il Catania proverà a collocare altrove il calciatore sloveno, fischiatissimo domenica nel momento in cui Lucarelli lo ha sostituito nel secondo tempo. Potrebbe non essere del tutto tramontata l’ipotesi Teramo, anche perchè gradita allo stesso Barisic ma serve l’accordo tra le due società, che ad oggi non c’è per un discorso economico legato alla formula del trasferimento.

