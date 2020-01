ESCLUSIVA: Salandria, adesso tutto dipende dalla Reggina. Il Catania aspetta, la trattativa prosegue

Catania in attesa di novità sul fronte Francesco Salandria. Il centrocampista classe 1995 ha già raggiunto un accordo di massima con la società rossazzurra, la Reggina lo considera in uscita ed il Direttore Sportivo amaranto Massimo Taibi lo avvicina sempre di più alle pendici dell’Etna. Affinchè l’operazione si sblocchi, però, decisiva sarà la Reggina. Ci sono alcuni dettagli economici da sistemare con il ragazzo e, fino a quando questo non avverrà, il trasferimento di Salandria in Sicilia non si potrà definire. Al momento non c’è accordo sulla buonuscita, ma la trattativa prosegue e bisogna aspettare ancora. Il giocatore piace al Catania fin dai tempi in cui militava nell’Akragas e tra le fila del Matera, ma non si erano mai verificate le condizioni per perfezionarne l’ingaggio. Adesso potrebbe essere finalmente la volta buona per convolare a nozze.

