GIOVANILI CATANIA: Under 15/17, tre vittorie ed una sconfitta

Formazioni rossazzurre Under 15 e 17 (Serie C e Regionali) in campo nel fine settimana. Risultati favorevoli al Catania, ad eccezione delle Under 15 Regionali sconfitte a sorpresa dal Misterbianco. Ecco i risultati maturati:

Under 17 Regionali – Catania 8-0 Junior Acireale

Doppietta di Biondi, gol di Mastrosimone, Vitelli, Catinella, Nicolosi e Romano; un’autorete

Under 15 Regionali – Calcio Misterbianco 1-0 Catania

Under 17 Serie C – Vibonese 2-5 Catania

per i giovani rossazzurri reti di Carboni, Russo, Lo Duca, Aquino e Le Mura

Under 15 Serie C – Vibonese 0-1 Catania

Violante firma la rete che regala il successo

