MAGRI’ (Pres. Virtus Francavilla): “Meritiamo una classifica migliore, restiamo umili”

Nei giorni scorsi il Presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha tracciato un primo bilancio della stagione biancazzurra:

“Direi che al momento siamo in linea con gli obiettivi iniziali, tuttavia meritavamo qualche punto in più e una posizione di classifica migliore. Dobbiamo continuare ad essere umili, ma pure ambiziosi. Contiamo sui recuperi di Baclet e Pambianchi, che potrebbero essere i migliori acquisti per il girone di ritorno. Vogliamo giocare per il quinto anno consecutivo in Serie C, risultato impensabile fino a qualche anno fa per una realtà come la nostra. La qualità migliore di questa squadra è l’unità del gruppo. La coppia Vazquez-Perez è una delle migliori del girone e credo che questo sarà l’anno della maturità per Caporale. Gli under? Bisogna avere coraggio di continuare a puntare sui giovani, noi lo facciamo da anni”.

