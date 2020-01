LUCARELLI: “Gara stra-dominata, cerchiamo sempre di vincere. Arbitraggio? Facciamo finta di essere scemi…”

Mister Cristiano Lucarelli si rammarica per una sconfitta che ritiene immeritata per quanto prodotto nell’arco dei 90′. Queste le considerazioni del tecnico del Catania in sala stampa:

“Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perchè in una situazione di grande difficoltà, a parte i primi 5 minuti in cui abbiamo subito 2-3 corner e qualche punizione, poi abbiamo stra-dominato la gara. L’1-0 è arrivato nel nostro momento migliore. Eravamo nella loro metà campo, con due ripartenze hanno fatto gol ma noi siamo stati padroni assoluti in tutto l’arco della partita. Furlan ha effettuato zero parate. Solo la mia squadra ha concluso in porta ma poi vince chi la butta dentro, quindi accettiamo il verdetto del campo. Non accettiamo, però, quello che si è visto. E’ la mia analisi della gara, non ho nient’ altro da aggiungere perchè sono nel calcio da tanti anni, conosco certe dinamiche. A cosa mi riferisco? Ad un fallo di mano da cui è scaturito il gol dell’1-0 ma va bene così. Mi sono arrabbiato per l’espulsione di Calapai, che ha scalciato la bottiglietta ma perchè ce l’aveva col sottoscritto. Ha reagito in malo modo ad una sostituzione, cosa centrava il cartellino rosso? Ma va bene. Facciamo finta di essere scemi”.

“Noi siamo nelle condizioni di giocare, i calciatori sanno che nessuno deve piangersi addosso. Dobbiamo preoccuparci solo di quanto succede in campo, l’esterno del rettangolo verde non ci compete. E non cerchiamo nessun alibi. Nemmeno le tante assenze e i difensori fuori uso. Ripeto, accettiamo il verdetto del campo ma non siamo scemi. Coppa Italia? Noi siamo in una situazione in cui non si può scegliere il piatto dove mangiare. Ogni partita si gioca per vincere, lo abbiamo dimostrato anche oggi. Purtroppo non sempre ci riusciamo. Non stiamo privilegiando la Coppa, anche se questa può essere una scorciatoia importante vista la classifica. Sarebbe folle dirottare tutte le energie sulla Coppa perchè nessuno ci garantisce che la vinceremo. Stiamo cercando di fare il nostro anche in campionato”.

