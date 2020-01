MARCHESE: “Buona gara contro una squadra difficile da affrontare. Doppio errore arbitrale sull’1-0. Con questa unione e forza possiamo arrivare lontani”

Il pensiero del difensore Giovanni Marchese sulla sconfitta riportata dal Catania sul campo della Viterbese:

“Sono rammaricato. Anche nel primo tempo abbiamo disputato una buona partita contro una squadra difficile da affrontare e molto aggressiva, su un campo in condizioni così e così ed esprimendo un buon calcio in tanti momenti della gara. Il gol dell’1-0 è scaturito da un errore arbitrale per un fallo di mani netto non fischiato ed un fallo laterale dato contro. Andiamo avanti, cercando di puntare al massimo risultato possibile. La Coppa Italia rappresenta un momento importante per noi perchè, in caso di vittoria, sarebbe l’equivalente di un terzo posto finale in campionato. Ma pensiamo partita dopo partita”.

“Abbiamo fortificato il gruppo, siamo diventati ancora più squadra. Speriamo di continuare su questa base, sono convinto che ci tireremo fuori in qualche modo. Ci stiamo compattando, siamo sempre uniti, crediamo nel raggiungimento dell’obiettivo. Ci crediamo tutti, siamo dei bravi ragazzi e quando c’è l’unione e la forza si può arrivare lontani. Il ko di oggi è immeritato, è stato così anche a Pagani. Non siamo nei piani alti della classifica ma ce la giochiamo sempre con tutti, questo fa capire la forza della nostra squadra ed il fatto che non meritiamo l’attuale posizione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***