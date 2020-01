BENSAJA (Viterbese): “Concesso poco al Catania, solo una parata del nostro portiere”

C’è anche il sigillo del centrocampista Nicholas Bensaja sulla vittoria della Viterbese ai danni del Catania. Queste le parole di Bensaja in sala stampa:

“Segno spesso alle grandi, diciamo che ci ho preso gusto. In questo caso su azione di ripartenza avviata perfettamente da Simonelli, poi Culina ha messo questa grande palla ed è andata bene. La gara si è sviluppata come ci aspettavamo. Anche oggi abbiamo corso pochi rischi, poi contro squadre come il Catania almeno 2-3 occasioni concesse capitano sempre ma non ricordo grosse chance. A parte una parata di Pini nel primo tempo. Siamo stati bravi come contro il Bari e per fortuna l’abbiamo portata a casa”.

