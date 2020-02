MBENDE: richieste sia dall’Italia che dall’estero rispedite al mittente

Alla fine il difensore Emmanuel Mbende non ha lasciato Catania. Avrebbe potuto farlo perchè, dalla riapertura del calciomercato invernale, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com sono pervenute richieste da campionati esteri (Scozia e Belgio), ma anche in Italia con alcuni club di Serie C e B. Tra questi, Modena e Cittadella. Ricordiamo che Mbende, prelevato in estate, ha un contratto con il Catania fino a giugno 2021.

