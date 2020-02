TRIESTINA: Sarno riabbraccia Lodi

Napoletani entrambi, hanno condiviso l’esperienza in casacca rossazzurra instaurando un bel rapporto e, adesso, si ritrovano nuovamente insieme. Francesco Lodi aveva lasciato Catania il 9 gennaio 2020 trasferendosi alla Triestina a titolo definitivo. Sarno, invece, ha formalizzato il trasferimento proprio alla chiusura della finestra invernale del calciomercato, sposando il progetto alabardato con la formula del prestito con obbligo di riscatto in base al numero di presenze. A loro il compito di risollevare le sorti della Triestina nel girone B di Serie C in ottica Play Off.

