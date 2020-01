MERCATO – FOCUS DIFESA: nuovo innesto solo se parte Saporetti

Si avvicina la chiusura del calciomercato. Passiamo ad analizzare la situazione del Catania, focalizzando il discorso legato alla difesa. Secondo quanto raccolto da TuttoCalcioCatania.com, la dirigenza rossazzurra ritiene al completo il reparto arretrato. L’unico dubbio riguarda l’eventuale permanenza o cessione di Lorenzo Saporetti. Il difensore ha riportato poco tempo fa una distorsione alla caviglia e, dalle informazioni in nostro possesso, starà ancora fuori per circa due settimane. Un nuovo innesto verrebbe perfezionato solamente nel caso in cui la società decidesse di dare il via libera al trasferimento di Saporetti, e non è affatto scontato che parta. Emmanuel Mbende è sempre richiesto da club esteri e di Serie B e C italiana ma non dovrebbe lasciare la Sicilia.

