TERAMO: prosegue la trattativa per Barisic e Curiale

Resta molto forte l’interesse manifestato dal Teramo nei confronti di Davis Curiale e Maks Barisic. Entrambi gli attaccanti sono in uscita dal Catania e piacciono non poco alla dirigenza abruzzese. Soprattutto lo sloveno per la sua duttilità tattica. L’accordo economico non è stato ancora raggiunto, ma la trattativa non si è interrotta. Tutt’altro. Settimana prossima potrebbe essere decisiva per la definizione della doppia operazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***