MERCATO: sempre più complicato arrivare a Murilo

Profilo graditissimo a Lucarelli ma, per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del brasiliano Murilo, il Catania non è nelle condizioni di partecipare ad aste. Per di più l’attaccante ora in forza al Livorno è sceso in campo dal 1′ nel pirotecnico match di campionato pareggiato 4-4 con la Virtus Entella, entrando nel tabellino dei marcatori. Difficile per la società rossazzurra strappare l’accordo per il giocatore classe 1995.

