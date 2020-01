MERCATO: per Vicente si attendono novità. Tulli-Catania, ancora nessun contatto

Radio mercato dà per concluse le operazioni d’acquisto del centrocampista della Juve Stabia Bruno Vicente e dell’attaccante esterno Giacomo Tulli, in uscita da Trapani. Secondo informazioni verificate in queste ore da TuttoCalcioCatania.com, ci sono i margini affinchè il trasferimento vada in porto ma la trattativa per Vicente non si è ancora sbloccata. Attenzione, inoltre, all’interesse manifestato da altri club di Serie C che provano ad inserirsi. Su Tulli, invece, situazione invariata rispetto a quanto anticipato dalla nostra testata. E cioè che il Catania, finora, non ha avviato alcun contatto con il giocatore.

