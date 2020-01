PALERMO: Silvestre dal Catania tra gli acquisti più costosi degli ultimi dieci anni

Il Palermo ha vissuto annate ampiamente soddisfacenti nel massimo campionato italiano, prima del tracollo culminato con il fallimento dell’U.S. Città di Palermo, ripartendo dalla Serie D. Tanti giocatori importanti sono approdati nella sponda rosanero della Sicilia. Nell’ultimo decennio, l’attaccante ora in forza alla Juventus Paulo Dybala è stato l’acquisto più costoso avendo sborsato 12 milioni di euro all’Instituto de Cordoba. La seconda spesa più rilevante sostenuta dal Palermo di Zamparini fu, invece, quella che portò al trasferimento del difensore Matias Silvestre. Il club assicurò alle casse del Catania, ai tempi della Serie A, qualcosa come poco più di 7 milioni di euro. Operazione che, come riporta il Giornale di Sicilia, non fruttò granchè al Palermo.

