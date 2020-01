GOL SU PUNIZIONE: Lodi al quarto posto in Europa nell’ultimo decennio

Non soltanto tra i calciatori ad avere prodotto il maggior numero di occasioni per andare a segno nell’ultimo decennio. Francesco Lodi, secondo una graduatoria stilata da Opta, è anche il quarto migliore realizzatore in fatto di gol siglati direttamente da calcio di punizione, tenendo conto dei principali campionati europei: 13 reti in Serie A indossando le casacche di Catania, Udinese, Parma e Genoa. Terzo gradino del podio per Miralem Pjanic a quota 16 (Lione, Roma e Juventus); Cristiano Ronaldo al secondo posto con 20 realizzazioni (Real Madrid, Juventus). Numero uno della speciale classifica dei bomber, Lionel Messi (Barcelona) con 34 centri. Completano la Top 10, dalla quinta alla decima posizione, rispettivamente Andrea Pirlo, Aleksandar Kolarov, Hakan Calhanoglu (12), Benat Etxebarria (11), Daniel Parejo, Daniel Wass (10).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***