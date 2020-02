PECORINO: continua il percorso di crescita nel Milan

L’agente di Emanuele Pecorino aveva smentito ai nostri microfoni di avere ricevuto comunicazioni ufficiali circa un eventuale rientro dal prestito del suo assistito al Catania. In realtà la società rossazzurra aveva tenuto in considerazione tale ipotesi, ma non si è concretizzata prelevando per il reparto offensivo il solo Gabriele Capanni, proprio dal Milan. Con ogni probabilità, comunque, il club rossonero eserciterà l’opzione per il riscatto del cartellino di Pecorino nei prossimi mesi consentendo al ragazzo di proseguire il percorso fin qui proficuo con la Primavera.

