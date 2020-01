DI PIAZZA: il Catanzaro non aspetterà a lungo il Catania, nel frattempo strizza l’occhio ad altri profili

Il Catanzaro è pronto ad assicurare a Matteo Di Piazza un contratto di due anni e mezzo , come anticipato dalla nostra redazione, ma il giocatore parte solo se ci sarà il benestare del Catania. Al momento la società rossazzurra non ha dato il via libera, lo farebbe subito se il Catanzaro presentasse un’offerta economica allettante per le casse etnee (ipotesi che non trova i giallorossi favorevoli) o, in seguito, qualora avesse tra le mani un sostituto ritenuto all’altezza. La priorità del club calabrese è sempre Di Piazza e continua ad aspettare il Catania, ma non attenderà per molto tempo ancora. Non a caso sonda il mercato per profili alternativi come Felice Evacuo (Trapani) e Salvatore Caturano (Virtus Entella).

