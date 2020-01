VERSO CATANIA – POTENZA: i dubbi di Lucarelli in attacco

Con ogni probabilità il Catania riproporrà domenica pomeriggio contro il Potenza il 4-2-3-1 adottato anche a Francavilla Fontana. Dubbi per Cristiano Lucarelli soprattutto in relazione al reparto offensivo. Come anticipato dalla nostra redazione, l’ok per il tesseramento di Alessio Curcio è arrivato in settimana e, pertanto, sarà regolarmente disponibile. Vedremo se giocherà dal 1′ o entrerà a gara in corso. Con Curcio in campo, agirebbero sulle fasce laterali Sarno (o Biondi) e Di Molfetta. Se il trequartista partirà dalla panchina spazio a Biondi, Sarno e Di Molfetta oppure al trio Barisic-Di Molfetta-Biondi. L’alternativa è Manneh. Solito ballottaggio Di Piazza-Curiale in avanti.

