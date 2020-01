POTENZA: dopo essere sfumato Bucolo, arriva un ex obiettivo di mercato del Catania

Il Potenza aveva acceso i riflettori verso Rosario Bucolo. Trattativa che sembrava ad un passo dal concretizzarsi in una cessione del centrocampista al club lucano. Il calciomercato, però, è imprevedibile e allora capita che operazioni apparentemente in dirittura d’arrivo sfumino sul più bello. Così la Sicula Leonzio ha avuto la meglio ed il Potenza ha dovuto virare su altri profili. La principale alternativa individuata a Bucolo era Santo D’Angelo, con trascorsi proprio tra le fila della Leonzio e che, nella gestione Rigoli a Catania, rappresentò un obiettivo di mercato del club rossazzurro quando militava nel Fondi. Il giocatore classe 1995 ha accettato in queste ore la proposta del Potenza, via Livorno, ripartendo dalla Lega Pro.

