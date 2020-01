RAFFAELE (all. Potenza): “Catania? Non penso che avremo un contraccolpo”

Giuseppe Raffaele, allenatore del Potenza, commenta in questi termini la sconfitta casalinga riportata nello scontro diretto con la Ternana:

“La Ternana non ci ha consentito di sviluppare il nostro consueto gioco ed ha fatto una grande partita, soprattutto nei primi 20′ del primo tempo. Sicuramente abbiamo affrontato un avversario in palla e da questa partita dobbiamo ripartire. Alla fine la gara l’abbiamo persa laddove non c’erano affatto le situazioni per poterla perdere. Ma nel calcio succede anche questo. Il rammarico più grande è quello di avere perso la partita quando eravamo in condizioni di tranquillità”.

“Dobbiamo riprendere coraggio, un match andato male non deve smontarci psicologicamente. Da martedì pensiamo subito al Catania ed a continuare il nostro percorso. Lavoriamo, io non penso che avremo un contraccolpo. La squadra ha dato il massimo, dobbiamo solo migliorare alcune situazioni. Non drammatizziamo e non dimentichiamo di far parte di un torneo di livello, con formazioni costruite e attrezzate negli anni per disputare determinati tipi di campionati. Devo assolutamente ridare alla squadra fiducia, coraggio e autostima perchè la generosità non è mancata neanche stavolta”.

