RUSSOTTO (Cavese) conferma: “Catania, non c’è nulla”

Avevamo raccolto secche smentite, nei giorni scorsi, in merito all’ipotesi di un ritorno a Catania di Andrea Russotto. Lo stesso attaccante della Cavese conferma, ai microfoni di tuttoc.com:

“Semplicemente sui social è spuntata una foto di mia moglie in Sicilia. Ma era per una festa di famiglia, nulla a che vedere col calcio. Magari qualcuno ci ha ricamato sopra e si è pensato subito al calciomercato. Io non so nulla anche perché non c’è nulla. Nel mio presente c’è la Cavese: qui sto benissimo”.

