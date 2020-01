VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Primo appuntamento del 2020 per il Catania che riparte da Francavilla Fontana, rendendo visita alla Virtus Francavilla per la 21/a giornata del girone C di Serie C.

Con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento (non quotato da molte delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali), indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valore di 2.15; la “X” a 3.20; il “2” intorno a 3.30. Il Catania, pertanto, non appare favorito per la conquista dei tre punti e dovrebbe riuscire a spuntarla la Virtus, ma le chance di vittoria non sono assai ridotte per i rossazzurri. Anzi, il contesto si presenta sostanzialmente in equilibrio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***