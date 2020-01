TULLI (Trapani): proposto e scartato a più riprese dal Catania, potrebbe tornare nel girone C

Poco tempo fa abbiamo ripetutamente smentito l’interesse del Catania per Giacomo Tulli. L’esterno offensivo in forza al Trapani non rientra nei piani tecnici del club rossazzurro e, peraltro, negli ultimi anni è stato proposto svariate volte alla società etnea ma la risposta non è mai stata affermativa, sentendo il parere non favorevole degli allenatori che si sono succeduti alle pendici dell’Etna. Tulli è attualmente richiesto da diverse squadre e potrebbe riuscire a spuntarla il Catanzaro, al momento favorito sulla concorrenza. Si tratterebbe di un ritorno per lui nel girone C di Serie C, dopo la promozione in cadetteria ottenuta lo scorso anno tra le fila del Trapani.

