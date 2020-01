MERCATO: Signorini-Catania, tutto fermo

Zero novità, per il momento, in relazione al futuro del difensore Andrea Signorini in ottica Catania. Il Catanzaro è disponibile a piazzarlo altrove e qualche contratto si è registrato nei giorni scorsi con il club rossazzurro, ma il discorso non è stato ancora approfondito. Questo perchè il Catania, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sta valutando il futuro di Emmanuel Mbende e Lorenzo Saporetti che non è detto lascino la Sicilia. Ad oggi il reparto arretrato non subisce variazioni, vedremo nei prossimi giorni se le dinamiche di mercato conosceranno evoluzioni diverse.

