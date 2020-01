VERSO TERNANA – CATANIA: si va verso il ritorno al 4-2-3-1, rientra Esposito

Mercoledì pomeriggio Catania di nuovo in campo per affrontare la Ternana nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C, appuntamento molto importante lungo il percorso rossazzurro. Per l’occasione mister Cristiano Lucarelli dovrebbe riproporre il modulo 4-2-3-1, dopo che l’emergenza defezioni lo aveva costretto a rispolverare il 3-5-2 a Viterbo. Al “Liberati” non ci sarà ancora una volta Silvestri, che dovrà scontare un turno di squalifica in Coppa. In compenso rientra Esposito che, molto probabilmente, farà coppia al centro della difesa con Mbende. Per il resto saranno sicuramente out Curiale, Noce, Saporetti e Welbeck.

