VERSO VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA: Sarno e Di Piazza ci riprovano…

Domenica, Catania in campo per la prima volta nel 2020. Avversaria la Virtus Francavilla al “Giovanni Paolo II” a cui due degli attaccanti che fanno parte della rosa del Catania hanno già segnato in carriera. Matteo Di Piazza ha calato il tris alla compagine pugliese nel 2017: il 28 gennaio partecipando al 5-1 finale del Foggia allo “Zaccheria” con una doppietta, il 26 agosto tra le fila del Lecce pareggiando 1-1 a Brindisi. Anche Vincenzo Sarno è andato in gol contro la Virtus, siglando la rete decisiva ai fini della vittoria del Foggia per 1-0 in terra pugliese nel 2016 e contribuendo al 2-1 del Catania al “Massimino” in questa stagione, nel match d’andata.

